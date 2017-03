Die Barbara Karlich Show Eine Beziehung auf Augenhöhe kommt für mich nicht mehr in Frage

Ursula, 49, Nageldesignerin aus Salzburg,

versucht stets alles unter einen Hut zu bringen: "Ich arbeite von zu Hause aus als Nageldesignerin, komme meinen mütterlichen Tätigkeiten nach und sorge für den Haushalt. Dabei bleibt sehr wenig Zeit für mich selbst übrig." Ursula denkt, dass es in unserer Gesellschaft üblich ist, dass die Frau in einer Beziehung zurückstecken muss. "Das sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist leider die Normalität." Ursula lässt sich jedoch ihre Unabhängigkeit nicht mehr nehmen: "In meiner ersten Ehe fühlte ich mich wie in einem goldenen Käfig. Meine berufliche Unabhängigkeit lasse ich mir daher nicht noch einmal nehmen."