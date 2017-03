Zeit im Bild

Das Pensionsantrittsalter in Österreich steigt / Die SPÖ macht einen Gegenvorschlag zum Auftrittsverbot des Innenministers / Gerhard Dörfler tritt als FPÖ-Bundesrat zurück / Bei EU-Gipfel beraten Staats- und Regierungschefs wie es nach dem Brexit weitergeht / EU-Bürger in Großbritannien machen sich Sorgen was mit ihnen nach dem Austritt passiert / Der Bubenmörder von Herne ist gefasst - Es wurde ein neues Oper entdeckt / Im Akademietheater hat die Chronik einer bipolaren Störung Premiere „Die Welt im Rücken“ / Alle 20 Krauskopf-Pelikane in Schönbrunn wurden eingeschläfert