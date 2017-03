Pan Am Der richtige Zeitpunkt

Der zwölfjährige Charlie ist ein Scheidungskind. Seit der Trennung seiner Eltern pendelt er zwischen zwei Kontinenten: den USA und Europa. Colette hat Mitleid mit dem Buben und beschließt, ihn zum Abendessen einzuladen. Beim Check-in in einem Hotel in Rom trifft Dean überraschend Ginny wieder, die sich mit dem Ende ihrer Beziehung nicht abfinden will. Derweil wird Kate unmissverständlich nahegelegt, sich von Niko Lonza zu trennen. Die Angst, ihre Tarnung könnte aufgeflogen sein, ergreift von Kate Besitz.



