Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Teure Medizin: die Baustellen im österreichischen Gesundheitssystem

Viele Österreicher sind mit der medizinischen Versorgung unzufrieden. Patienten liegen in manchen Krankenhäusern in Betten am Gang, für wichtige Operationen gibt es lange Wartelisten, am Land werden Hausärzte rar. Dabei fließen rund 40 Milliarden Euro in den Gesundheitsbereich. Von Reformen wird seit Jahren geredet, die Kosten laufen währenddessen aus dem Ruder. ECO durchleuchtet unser Gesundheitssystem: wo die Versorgung der Patienten zu kurz kommt, warum viel Geld versickert und mit welchen Reformen das System wieder fit gemacht werden soll. Bericht: Georg Ransmayr und Hans Wu