Oben ohne Leiche im Haus

Als Gustls Kollegin Arabella bei ihm im Kabinett übernachtet, beschließt Sarah, dass auch sie einen Liebhaber braucht. Das Vorspiel mit dem Neuen hat noch nicht begonnen, als Gustl die alte Frau Wurm tot in ihrer Wohnung findet. Und am Dachboden, wo James sein geheimes Musikstudio aufgebaut hat, scheint sich eine unbekannte junge Frau eingenistet zu haben. Hat sie was mit dem Tod von Frau Wurm zu tun?