Am Schauplatz Weg von der Straße

Obdachlosigkeit, das war viele Jahrzehnte vor allem das Klischeebild des alten Sandlers samt Bierdose auf der Parkbank. Ein Bild, das heute nicht mehr stimmt. Obdachlosigkeit kann fast jeden treffen. Laut Experten steigt die Zahl von Wohnungslosen in Österreich seit Jahren an. Betroffen sind viele, denen man die Obdachlosigkeit auf den ersten Blick gar nicht ansieht.

Die Sendung „Am Schauplatz“ hat über Monate Menschen begleitet, die weg wollen von der Straße. Markus ist seit 2013 obdachlos. Wer den 41-jährigen kennenlernt, würde nicht vermuten, dass er keine Wohnung hat. „Die meisten wissen nicht, wie mein Alltag wirklich aussieht“, sagt er. „Natürlich hat man Facebook oder Twitter, aber dass man keine Wohnung hat, postet man nicht.“ Auch wenn ihm der erste Besuch Überwindung gekostet habe, heute kommt Markus regelmäßig in die Wiener Obdachloseneinrichtung „Gruft“ der Caritas.

Die leitende Sozialarbeiterin Susanne Peter sagt, dass Obdachlosigkeit heute anders aussieht, als noch vor wenigen Jahren. „Zu uns kommen immer mehr junge Menschen, die selbständig waren oder einmal eine höhere Position hatten. Viele sind aufgrund von Schicksalsschlägen, Scheidung oder Burnout in eine Krise gestürzt.“ 15.000 Menschen sind in Österreich als obdach- oder wohnungslos registriert. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand so genau. Nur so viel: Die Dunkelziffer ist groß.

Hinter diese Zahlen stecken Schicksale, wie jene von Ana (53) und Daniela (34). Die Beiden sind über drei Jahre ohne Wohnung. Auch bei eisigen Temperaturen schlafen die Frauen oft lieber in einem Wiener Park, als in einer Notunterkunft. „Wir stellen uns jeden Tag den Wecker“, sagt Ana, „und sind weg, bevor die Sonne wieder aufgeht, damit uns die Passanten nicht sehen, weil man geniert sich irgendwie immer noch.“

Enxhi (20) und Ossi (27) wiederrum wohnen seit Monaten in einem Zelt am Rand von Vöcklabruck in Oberösterreich. Jetzt wollen sich die beiden endlich ein neues Leben aufbauen. Sie suchen eine Wohnung und träumen von der eigenen Familie. Sozialpädagogin Marianne ist jedoch skeptisch, ob das so schnell Realität wird. Sie sagt: „Wenn man so lange auf der Straße gelebt hat, ist es schwierig noch einmal abzubiegen.“