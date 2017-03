heute leben

Private IT Sicherheit | Am Schauplatz: Weg von der Straße | Frauenporträts: Jungunternehmerin für digitales Marketing und Online- Kommunikation | Ernährung bei Tieren: Übergewicht | Elisbeth macht´s richtig: Frühlings Knigge | Buchtipps von Petra Hartlieb | Barocktheater | Blumendeko: Äste | Andy Lee Lang - Doo-Wop Music Show Premiere | Stargäste: Da Blechhauf`n

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Private IT Sicherheit Werden wir jetzt alle immer und überall abgehört?

Geht es nach der Aufdeckerplattform Wikileaks

hat der Amerikanische Geheimdienst CIA Smartphones, Computer ja sogar Autos und TV-Geräte gehackt, um an Informationen zu kommen. Und es gibt sicherlich auch noch andere Geheimdienste, die gerne allumfassenden Datenzugriff haben. Unser Reporter Jan Matejcek hat sich bei einem IT-Experten Tipps für den Hausgebrauch geholt.

Am Schauplatz: Weg von der Straße Nervt Sie der lange Winter schon? Finden Sie es könnte langsam wärmer werden? Nun stellen sie sich vor, sie hätten den ganzen Winter über keine Wohnung gehabt. 15.000 Menschen sind in Österreich offiziell als obdach- oder wohnungslos gemeldet. Und die Dunkelziffer sei riesig. Doch das Klischee des älteren, obdachlosen Herrn mit Rauschebart hat ausgedient. Am Schauplatzredakteurin Kim Kadlec hat Betroffene begleitet, denen man ihre Situation auf den ersten Blick nicht ansieht.



Was aus Markus geworden ist und wer ebenfalls versucht sich zurück in ein geregeltes Leben zu kämpfen, sehen Sie heute um 21:05 Uhr in "Am Schauplatz" auf ORF 2.

Frauenporträts: Jungunternehmerin für digitales Marketing und Online- Kommunikation Bei der Auswahl eines Lehrberufes wählt fast die Hälfte der Mädchen aus nur drei Berufssparten - dem Einzelhandel, Bürokauffrau und Friseurin. Bei den Unternehmensgründungen schaut’s nicht besser aus: Da gehören die Nagelpflege und die Kosmetik zu den Favoriten. Wir stellen ihnen nun eine junge Unternehmerin vor, die etwas weiter über den Tellerrand geschaut hat und damit Erfolg hat.

Tiernahrung: Übergewicht bei Tieren Jedes Gramm zu viel belastet die Gelenke und das Herz-Kreislaufsytem. Die Folge man wird zusehends träge und unbeweglich. Ähnlich wie bei uns Menschen ergeht das auch vielen Haustieren. So endet falsch verstandene Tierliebe oft im Kilo-Dilemma. Dazu begrüßen wir bei uns heute den Tierarzt Dr. Wolfgang Schramel.

Elisbeth macht´s richtig: Frühlings Knigge Der Frühling naht und bringt einige Veränderungen mit sich. Die Röcke werden kürzer, die Ausschnitte tiefer und die Frühlingsgefühle intensiver. Umso wichtiger, ist der ein oder andere Tipp für einen respektvollen Umgang miteinander.

Die Wichtigsten verraten unsere Kollegin Elisabeth Engstler und Etikette Experte Christoph Hippmann.

Buchtipps von Petra Hartlieb Petra Hartlieb bringt neben ihren ganz persönlichen Buchtipps für den Frühling auch eines der frischgekürten, „schönsten Bücher Österreichs“ mit ins Studio: Bei diesem Bewerb werden jedes Jahr von einer hochkarätigen Jury Bücher für ihre gestalterische und herstellerische Qualität ausgezeichnet.



BUCHTIPPS:

Karine Lambert: "Und jetzt lass uns tanzen"

Verlag: DIANA

Beinahe wären sie einander nie begegnet: Marcel, der den Sternenhimmel liebt, und Marguerite, die nur dem Tag Schönheit abgewinnen kann. Er, für den nur die Freiheit zählt, und sie, die ausnahmslos allen Regeln folgt. Doch dann verlieren beide ihre langjährigen Ehepartner. An diesem Wendepunkt in ihrem Leben treffen Marguerite und Marcel aufeinander und stellen überrascht fest, dass sie über die gleichen Dinge lachen. Wagen sie es auch, noch einmal zu lieben?



Isabelle Autissier: "Herz auf Eis"

Verlag: MARE

Sie sind jung und verliebt und haben alles, was sie brauchen. Aber ihr Pariser Leben langweilt sie, also nehmen Louise und Ludovic ein Sabbatjahr und umsegeln die Welt. Bei einem Ausflug auf eine unbewohnte Insel vor Kap Hoorn reißt ein Sturm ihre Jacht und damit jegliche Verbindung zur Außenwelt mit sich fort. Was als kleiner Ausbruch aus dem Alltagsleben moderner Großstädter gedacht war, mündet urplötzlich in einen existenziellen Kampf gegen Hunger und Kälte. Nicht weniger aufreibend ist das psychologische Drama, das sich zwischen den Partnern entspinnt. Wer trägt die Schuld an der Misere? Wer behält die Nerven und trifft die richtigen Entscheidungen? Und was wird aus der Liebe, wenn es ums nackte Überleben geht? Herz auf Eis ist ein Psychothriller der Emotionen - und die einsame Insel ein Sinnbild für alle großen Herausforderungen, denen sich die Liebe zuweilen stellen muss.



Anthony McCarten: "Licht"

Verlag: Diogenes

„Licht“ ist die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Männern, die sich treffen, um gemeinsam die Welt zu verändern. Der eine bringt mit seiner Erfindung weltweit Licht ins Dunkel, der andere ist ein Genie des Geldes. Doch während J. P. Morgan aus der Beziehung als reichster Mann der Welt hervorgeht, lässt sich der Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, von der schillernden Welt seines Partners verführen und setzt nicht nur seine Erfindungskraft, sondern auch seine Liebe und sein Seelenheil aufs Spiel.



NIKO WAHL, PHILIPP ROHRBACH, TAL ADLER: "SchwarzÖsterreich"

Verlag: Löcker

Die Kinder afro-amerikanischer Besatzungssoldaten

Eine Wiener Bezirkspolitikerin, ein Lastwagenfahrer aus Idaho, eine Friseurin aus Salzburg und eine Autorin aus Texas – sie alle sind Teil jener vergessenen Generation, die in den Jahren 1946-1956 als Kinder von Österreicherinnen und afro-amerikanischen GIs geboren wurden.

Barocktheater Theater wie vor 300 Jahren! In historischen Kostümen und bei Kerzenschein inszeniert Bernd R. Bienert „Cosi fan tutte“ im Schlosstheater Laxenburg.

Blumendeko: Äste Äste aus dem Garten können wundervolle Dekorationen ergeben, wenn man weiß wie. Unsere Floristin Angelika Ertl-Marko weiß genau wie Sie aus Weidenästen, Korkenzieherhasel Gerüste baut und mit Blumen verschönert.

Andy Lee Lang - Doo-Wop Music Show Premiere Rock´n Roller Andy Lee Lang widmet sich diesmal ganz anderen Tönen. Musik von den Beach Boys, den Platters, den Drifters, bis hin zu den Temptations, Frankie Valli & The Four Seasons und Songs wie "The Great Pretender", "Sugar Baby Love", "My Girl" und "Teenager In Love", um nur einige zu nennen, bilden die Grundlage für eine musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte. "heute leben" berichtet von der Premiere.

Stargäste: Da Blechhauf`n Da Blechhauf’n das sind Blechbläser, die ihre Musik mit ein wenig Ironie machen. Ihr Bühnenauftritt wird jedes Mal vermischt mit Tanz, Akustik und ein bisschen Magie. Die Band spielt live bei uns einen Song aus ihrem neuen Album.