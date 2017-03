STÖCKL.

Paul Pizzera ist der Shootingstar des österreichischen Kabaretts. Gemeinsam mit seinem Schmähbruder Otto Jaus erobert der 28-jährige Steirer mit Popsongs wie „Jedermann“ auch die Musikcharts. Wie erlebt der ehemalige Germanistikstudent den aktuellen Hype um seine Person? Und was prägte den früheren Sozial- und Lernbetreuer für körperlich behinderte Jugendliche, der auch Botschafter der bevorstehenden „Special Olympics“ ist?



Engagement für Chancengleichheit bestimmt das Leben der „Grünen“-Politikerin Helene Jarmer. Die 45-jährige Wienerin, die mit zwei Jahren bei einem Autounfall ihr Gehör verlor, ist die erste gehörlose Nationalratsabgeordnete in Österreich.



Mit Frauenbildern beschäftigt sich die Schauspielerin Grischka Voss im Rahmen der Inszenierung „Ganymed Fe Male“ im Kunsthistorischen Museum. Im Speziellen setzt sie sich mit den Rollenbildern ihrer verstorbenen Eltern, des Burgschauspielers Gert und der Dramaturgin Ursula Voss, auseinander. Deren Liebesbriefe, die sie nach deren Tod gefunden hat, eröffneten ihr einen neuen Blick auf ihre Eltern und auf sich selbst.



Kai Pflaume wurde in den 90er-Jahren mit „Nur die Liebe zählt“ bekannt und moderiert bis heute zahlreiche TV-Shows im deutschen Hauptabendprogramm. Am 18. März ist er mit seiner Samstagabend-Show „Klein gegen Groß“, in der Prominente von Kindern herausfordert werden, auch im ORF zu sehen.