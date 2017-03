Lena Lorenz Geliehenes Glück (2)

Lenas erstes Zusammentreffen mit Quirins Eltern steht unter keinem guten Stern. Aus Eifersucht spielt sich Rosa mächtig auf, um vor Quirin zu punkten und Lenas Auftritt zum Fiasko geraten zu lassen. Während Leo unter dem Einfluss eines weiblichen Gastes regelrecht aufblüht, muss Julia feststellen, dass sie und Tims Vater Welten trennen. Ein Brief von Bastis Fehltritt gerät in die falschen Hände. Indes spitzt sich der Konflikt zwischen der Leihmutter Katerina und ihren Auftraggebern, dem Ehepaar Mertens, dramatisch zu. Koproduktion ZDF/ORF DARSTELLER Patricia Aulitzky (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Fred Stillkrauth (Leopold Lorenz) Jens Atzorn (Quirin Pankofer) Marie-Christine Friedrich (Rosa Edlinger) Edita Malovcic (Beate Mertens) Gertrud Roll (Getraud Meyer-Arndt) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Florian Panzner (Christian Mertens) REGIE Sophie Allet-Coche

Mit bis zu 698.000 Zuschauern bei ihren Einsätzen in Staffel II zählte Patricia Aulitzky ("Pregau - Kein Weg zurück") als Hebamme Lena Lorenz zu den Lieblingen des österreichischen Fernsehpublikums. Nun stehen acht neue Folgen von Staffel III auf dem Programm von ORF2 jeweils donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.



In der ORF/ZDF-Reihe gibt die Austro-Mimin die gestresste Hebamme Lena Lorenz, die der Hektik ihres Berliner Lebens und ihrem ehrgeizigen Verlobten Alexander entflieht und kurzerhand zu ihrem elterlichen Hof nach Bayern, genauer gesagt nach Himmelsruh, fährt. Dort wird sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ihre Mutter (Bodensee-"Tatort"-Kommissarin Eva Mattes) führt seit dem Tod ihres Mannes den Hof alleine und hat Geldsorgen, Opa Leo (Fred Stillkrauth) grantelt den ganzen Tag vor sich hin. Die Rückkehr ins ländliche Idyll ist aber keineswegs Urlaub, denn Lena muss gleich kräftig mit anpacken. Dazu muss sie sich mit den Eigenheiten der Provinz herumschlagen: Der Handyempfang ist schlecht, die Geschäfte schließen schon um 18 Uhr und es wird in Himmelsruh ganz sicher nie ein Kino geben.