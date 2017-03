Sturm der Liebe Teil 2644

Desirée ist das Glück noch einmal hold. Auch wenn ihm Oskar noch so sehr zuredet, Adrian bringt es einfach nicht übers Herz, seine Trennungsabsichten vor seiner Frau offen anzusprechen, schon gar nicht an seinem Geburtstag! Als ihm allerdings Clara tags darauf ein umwerfendes Geschenk macht und herzzerreißend dazu singt, erhält die Angelegenheit neuen Zündstoff. Ungeachtet aller Warnungen will Nils seine Affäre mit Natascha fortsetzen, während Gerti ein schwerer Bittgang bevorsteht.