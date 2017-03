kreuz und quer Verstümmelt - Wie sich Frauen gegen Beschneidung wehren

Wie sich Frauen gegen Beschneidung wehren

Ein junge somalisch-stämmige Norwegerin nimmt den Kampf gegen die Beschneidung junger Mädchen und Frauen in ihrem Herkunftsland Somalia auf. Sie setzt dabei die Arbeit ihrer Mutter fort, die schon in den 1990-er Jahren als eine der ersten in Äthiopien begonnen hat, sich als Aktivistin gegen die weibliche Genitalverstümmelung einzusetzen und junge Mädchen aufzuklären.