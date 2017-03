Zeit im Bild

Die SPÖ kritisiert den Vorschlag des Innenministers für das Auftrittsverbot von ausländischen Politikern – dazu eine Analyse / Der türkische Präsident Erdogan kündigt Wahlkampfauftritte in der EU an / Beim EU-Gipfel wurde Donald Tusk wiedergewählt, die Polen reagieren verärgert – dazu eine Schaltung nach Brüssel / Die Anklage gegen ehem. Landeshauptmann Dörfler wurde ausgeweitet / Nach den Enthüllungen über die Praktiken der CIA gibt es nun eine politische Debatte / Bahn-Gipfel zwischen Österreich und der Schweiz / Oscar-Gewinner bester Film „Moonlight“ kommt in die Kinos