ZIB 2

Post-Chef Pölzl zu steigender Konkurrenz und unzufriedenen Mitarbeitern

Die Post darf sich 2016 über einen ordentlichen Gewinn von 153 Millionen Euro freuen, Im Vergleich zum Jahr 2015 ist das doppelt so viel.

Was Post-Chef Georg Pölzl freut, sieht die Gewerkschaft kritischer. Denn viele Mitarbeiter seien überlastet. Im Jänner etwa konnte in manchen Gebieten die Post an einzelnen Tagen nicht zugestellt werden, weil zu viele Mitarbeiter krank waren.

Live in der ZiB2 wird Georg Pölzl erklären, warum er trotzdem nicht an einem möglichen Arbeitskampf glaubt und wie er auf die immer stärker werdende Konkurrenz reagieren will.