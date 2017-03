Bis zum Ende der Welt Topbesetztes Sozialdrama

Mit dem Bemühen, das Talent eines jungen Roma zu fördern, eröffnet sich einer verängstigten Musiklehrerin ein Weg, ihrem Leben einen neuen Sinn zu verleihen und sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auszusöhnen - Rückschläge inbegriffen. Paraderolle für Christiane Hörbiger!

ZUR STORY Die ehemals gefeierte Musikerin Maria Nikolai (Christiane Hörbiger) wohnt seit 20 Jahren in Hamburg. Doch viel hat sich in ihrem einst nachbarschaftlich geprägten Viertel verändert: Die Straßen sind schmutzig, Jugendliche schlagen vor dem Supermarkt die Zeit tot und Alkohol ist vielen ein ständiger Begleiter. Auch ziehen seit einiger Zeit zunehmend Ausländer in die Nachbarschaft. In ihrem Haus ist Maria inzwischen fast die einzige Deutsche. Der Roma-Familie im oberen Stock begegnet die betagte Dame mit Vorurteilen und Misstrauen. Als eine rassistische Jugendclique einen brutalen Überfall auf Marias Nachbarn verübt, gewährt sie dem 16-jährigen Roma Bero (Samy Abdel Fattah) und seinen jüngeren Geschwistern Zuflucht in ihrer Wohnung. Die Profimusikerin erkennt Beros hohes musikalisches Talent und beschließt ihn zu fördern. Durch den sympathischen Jungen scheinen sich ihre Vorurteile gegenüber den Roma allmählich zu legen. Bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kommt, der Maria in ernste Gefahr bringt und alles zunichte zu machen droht.

Plädoyer für Toleranz Die siebenfache Romy-Preisträgerin Christiane Hörbiger (78) spielt die Rolle der zurückgezogenen Musikerwitwe, die in der Förderung des Roma-Jungen Bero einen neuen Lebenssinn findet, ungeschminkt und zurückhaltend, doch mit hoher Intensität. Regisseur Matthias Tiefenbacher befasst sich einfühlsam und realistisch mit den brisanten Themen Rassismus, Integration, Intoleranz und Einsamkeit, ohne dabei die Konflikte und Probleme auszublenden. Die „Rom und Cinti Union Hamburg" stand dem Filmteam bei den Dreharbeiten beratend zur Seite.

Kurzinhalt Der junge Roma Bero Muharem hat einen Traum. Durch die Kraft der Musik will er die sozialen Fesseln sprengen und seiner Familie ein erfülltes Leben in Freude und Harmonie ermöglichen. Doch die Muharems sind bettelarm und Bero gezwungen, mit Billiglohnjobs die Haushaltskasse aufzustocken. Die Einzige, die sein Talent erkennt und bedingungslos fördern möchte, ist seine Nachbarin Maria Nikolai, eine scheue Musikerwitwe. Entschlossen überwindet sie ihre eigenen Vorbehalte, um Bero zu helfen.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Christiane Hörbiger (Maria Nikolai)

Samy Abdel Fattah (Bero Muharem)

Merab Ninidze (Beros Vater)

Marie-Lou Sellem (Susanne Howacht)

Albert Kitzl (Beros Großvater)

Nedjo Osman (Beros Onkel)

Zino Gleich (Rudko Muharem)

REGIE

Matthias Tiefenbacher

DREHBUCH

Thorsten Näter



Klaus Merkel

MUSIK

Stefan Hansen

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?