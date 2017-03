Meine Tochter kämpft für mich - Die Sandra und Tammi Chase Story ("Left To Die: the Sandra and Tammi Chase Story")

Ihr Freund Nick überrascht Sandra Chase zum Geburtstag mit einer gemeinsamen Reise nach Ecuador. Die beiden verbringen wunderschöne Tage in dem südamerikanischen Land. Beim Einchecken für den Heimflug folgt aber das böse Erwachen: In Sandras Gepäck findet die Polizei große Mengen an Drogen. Ungeachtet aller Unschuldsbeteuerungen wandert sie für Jahre hinter Gitter. Während Sandra im Gefängnis ums nackte Überleben kämpft, arbeitet ihre Tochter Tammi unermüdlich an ihrer Freilassung. Hauptdarsteller Barbara Hershey (Sandra Chase)

Rachael Leigh Cook (Tammi Chase)

Vincent Irizarry (Nick Sakeris)

Nicholas Gonzalez (Alex)

Michael Hyatt (Kongressabgeordnete Corinne Brown)

Derek Ray (Robbie Chase)

Emily Foxler (Shannon)

Regie Leon Ichaso

Drehbuch Agatha Dominik

Suzette Couture

Kamera Claudio Chea

Musik Laura Karpman