Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton, die ehemalige australische Regierungschefin Julia Gillard - sie alle wurden von politischen Kontrahenten mit sexistischen, zotigen Sprüchen bedacht, die den Zweck haben, Frauen abzuwerten, letztendlich aber mehr über die Männer aussagen, die sie tätigen. Der amtierende US-Präsident Donald Trump und der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi etwa würden auf sexistische Sprüche vor allem dann zurückgreifen, wenn sie sich politisch in die Enge getrieben fühlen, so der deutsche Journalist und Autor Till Raether. Die französische Historikerin und Feministin Elisabeth Badinter warnt vor einem Rückschritt in westlichen Demokratien, in denen reaktionäre Populisten daran arbeiten, Frauen- und damit Menschenrechte auszuhebeln.