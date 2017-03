heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Frauen vom Land

Wir stellen in der Woche rund um den heutigen Weltfrauentag einige besondere Frauen in den Mittelpunkt. Frauen, die trotz widriger Umstände immer noch ihr Geschäft am Leben halten und so auch einen wichtigen Beitrag zum Leben in den Gemeinden am Land leisten. Ernst Schwarz hat Nina Schmid, eine Kleinunternehmerin in Deutsch-Wagram, besucht.