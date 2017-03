heute leben

Frauen mit Essstörungen | Wirtschaft: Peugeot-Citroen kauft den deutschen Autobauer Opel | Frauenporträts: Flugkapitänin | Mag. Sonja Burghard | Julia Buchner im Porträt | Elisabeth besucht „doch nicht“- Dancing Star Martin Leutgeb | Michael „Bully“ Herbig in Wien | Mode: Galaktisch schöne Outfits | Stargast: Ursula Strauss

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Trotz Gleichstellungsgesetze, Frauenförderungsprogramme und die in der Verfassung verankerte Gleichstellung der Geschlechter gibt es noch immer Berufsbranchen, wo Frauen im wahrsten Sinn des Wortes nur "vereinzelt" vorkommen. Dazu gehören die Flugzeugpilotinnen und Kapitäninen. Im Rahmen unserer Serie zum Internationalen Frauentag stellen wir ihnen heute Petra Lorenz, eine der ganz wenigen Flug-Kapitäninnen Österreichs vor.

Der deutsche Comedian und Erfolgsregisseur war „geheim“ in Wien um mit dem Radio-Symphony-Orchester den Soundtrack zu seinem neuen Film „Bullyparade - Der Film“ aufzunehmen. „heute leben“ hat ihn exklusiv mit der Kamera begleitet.

Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl präsentiert galaktisch schöne Outfits! Es dreht sich alles Sonne, Mond und Sterne in „heute leben“.

Angelika Schnell ist zurück! Mit der Spielfilm Episode „Einsamkeit“ startete am Montag, dem 6. März 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins die neue „Schnell ermittelt“-Saison - und bis zu 785.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim Auftakt mit dabei! Ein äußerst erfolgreicher Auftakt für die aktuelle 5. Staffel - was uns da alles noch erwartet verrät uns heute Hauptdarstellerin Ursula Strauss.