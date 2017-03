Zum Weltfrauentag am 8.3.:

Anlässlich des heutigen Weltfrauentags ist diese Folge ganz dem weiblichen Geschlecht gewidmet. Doch nicht nur selbstbewusste Frauen kommen bei Barbara zu Wort, sondern auch Männer, die erzählen, was das Einzigartige an ihren Partnerinnen ist, welche Eigenschaften sie an ihnen besonders schätzen, für welche Leistungen sie ihnen Anerkennung zollen und wofür sie ihnen dankbar sind.