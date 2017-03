Grand Hotel Aufgeflogen

Endlich haben Maite und Julio herausgefunden, wo Diego seine Frau gefangen hält. Julio will Alicia so schnell wie möglich befreien, koste es, was es wolle. Als er die Grotte aufsucht, in der Alicia festgehalten wird, überschlagen sich unvermutet die Ereignisse. Durch einen unglücklichen Zufall deckt Alfredo Sofias Affäre mit Padre Grau auf und sieht seine Frau plötzlich mit ganz anderen Augen. Indes bemüht sich Kommissar Ayala redlich darum, die Drahtzieher eines beispiellosen Mordkomplotts zu überführen.