heute konkret

Durch die Sendung führt Minüre Inam

Pollen gelangen während der Gräser-, Baum- oder Kräuterblüte in großer Menge in die Luft und bewirken an den Schleimhäuten der Atemwege, der Nase und an den Augen eine allergische Reaktion. Hasel und Erle sind auch in diesem Jahr die Vorboten der Pollensaison, und bald werden noch andere Pflanzen dazukommen. Über die aktuelle Situation und wie man als Allergiker am Besten mit den Symptomen umgeht, darüber informiert Vanessa Böttcher.

Frauen am Land

Wir stellen in der Woche rund um den Weltfrauentag am 8. März einige besondere Frauen in den Mittelpunkt. Frauen, die trotz widriger Umstände immer noch ihr Geschäft am Leben halten und so auch einen wichtigen Beitrag zum Leben in den Gemeinden am Land leisten.

Ernst Schwarz hat die Fleischerei Sdraule in Melk besucht, die von drei Frauen gemanagt wird.