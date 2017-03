Thema

Der Fall verblüffte sogar Kriminalisten: mit Inseraten suchte sich Elfriede Blauensteiner in den 90er Jahren Männer im besten Alter. Bald darauf waren sie tot. Für drei Morde würde die "schwarze Witwe " schuldig gesprochen, der weitere könnten ihr nicht nachgewiesen werden. Maria B, 61 Jahre alt, Psychotherapeutin, ist ihre Tochter. Erstmals erzählt sie im Interview mit Christoph Feurstein, wie Elfriede Blauensteiner als Mutter war und wie der Jahrhundert-Kriminalfall ihr ganzes Leben beeinflusst hat.

"Ich hatte eine schreckliche Kindheit. Wenn ich von meiner Mutter verprügelt worden bin, hatte ich das Gefühl, knapp am Tod vorbei zu schrammen“. Ein Erlebnis hat sie besonders geprägt: „Unsere Katze hat an der Tapete gekratzt und sie beschädigt – meine Mutter hat sie daraufhin so geprügelt, dass sie bewusstlos war. Ich habe dieses Tier geliebt und hatte Angst, dass sie tot ist. Mir ist das Herz gebrochen“. Während der Haft hat sich Maria B. um Kontakt zur Mutter bemüht, doch jede Begegnung endet im Streit und mit Vorwürfen gegen die Tochter: „Nur ein einziges Mal, gleich nach der Verhaftung war sie ehrlich. Sie hat sich bei mir entschuldigt, für das Leid, dass ich durch ihre Taten ertragen muss. Danach hat sie alles wieder geleugnet.“ Christoph Seibel, Christoph Bendas und Christoph Feurstein über eine Familie, die bis heute unter den Taten ihrer Mutter und Großmutter leidet.