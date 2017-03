Report

Die Republik Österreich erhöht in der Causa Eurofighter ihren Druck. Grüne und FPÖ haben sich darauf geeinigt, in einem neuen parlamentarischen Untersuchungsausschuss alle Ereignisse seit der Ausschreibung vor fast 17 Jahren neu aufzurollen. Es geht vor allem um dubiose Zahlungsflüsse rund um die Anbahnung der Gegengeschäfte und auch um grundlegende Fragen. Etwa ob Eurofighter überhaupt fristgerecht hätte liefern können. Darauf stützt sich ja auch die Strafanzeige des Verteidigungsministeriums. Die Republik fühlt sich vom Jet-Verkäufer von Anfang an getäuscht und betrogen. Kann diese Strategie Erfolg haben? Neue Details von Martin Pusch und Katja Winkler.

Umfragen sehen die FPÖ seit Monaten klar an erster Stelle, in der Kanzlerfrage hingegen liegt Heinz-Christian Strache dort weit zurück, und manche diskutieren, ob Norbert Hofer vielleicht der bessere Spitzenkandidat wäre. Seit ÖVP und SPÖ in der Asyl- und Flüchtlingspolitik einen wesentlich härteren Kurs eingeschlagen haben, fällt der FPÖ hier die Kritik schwerer. Der FPÖ-Chef will mit anderen Themen innenpolitisch punkten. Doch die Annäherung an Russlands Staatspartei, die gemeinsamen Auftritte mit der AfD, die Begeisterung für Trump oder Le Pen und gar die Forderung einer EU-Armee bringen kaum Sympathiepunkte für Strache. Ernst Johann Schwarz berichtet vom freiheitlichen Parteitag in Klagenfurt und Straches schwieriger Suche nach neuen Strategien.



Live zu Gast im Studio ist Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann FPÖ.