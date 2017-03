Sturm der Liebe Teil 2641

Das geplatzte Geheimnis von Claras Kuss mit Adrian sorgt für helle Aufregung am Fürstenhof. Während Adrian sein Möglichstes tut, um seinen eifersüchtigen Bruder zu beruhigen, reagiert auch Desirée äußerst verstimmt. Am liebsten würde sie Clara und William aus dem Haus haben. Natascha genießt es, von Michael auf Händen getragen zu werden und glaubt fest an ihre Liebe, ganz im Gegensatz zu Werner. Indes durchlebt Desirées Mutter beim Buhlen um Friedrichs Gunst eine Achterbahn der Gefühle.