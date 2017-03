Grand Hotel Unschuldslamm

Kommissar Ayalas Plan ist aufgegangen. Kaum wurde das Todesurteil gegen Andrés vollzogen, kehrt Belén von den Toten zurück. Zwar gibt es noch keine handfesten Beweise, dass Belén diesen Schachzug bewusst geplant hat. Ayala aber will alles in seiner Macht Stehende dafür tun, Belén zu überführen. Indes durchleidet Alicia Höllenqualen. Um sie zu zwingen, ihm den Namen ihres Liebhabers preiszugeben, hält Diego seine Frau in einem unterirdischen Verlies gefangen. Maite und Julio werden langsam unruhig.