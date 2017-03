Zeit im Bild

Pamela Rendi-Wagner folgt der verstorbenen Sabine Oberhauser als Gesundheits- und Frauenministerin nach / Im Ministerrat war sich die Koalition einig ein Gesetz zu erlassen, das türkische Wahlkampfauftritte in Österreich verbietet / Grauenhafter Mord in Deutschland. 19-Jähriger tötet 9-Jährigen und stellt die Tat ins Internet / Heimkinder erhalten eine Entschädigung in Form einer Zusatzpension von 300 Euro monatlich / Die EU-Kommission erhöht den Druck auf VW – es soll auch Entschädigung in Europa für manipulierte Dieselfahrzeuge geben / Ungarn verschärft die Asylpolitik – es sollen sogenannte Transitzonen eingerichtet werden / „Das erste Gold“ – eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum / Frauen sind von Allergien stärker betroffen als Männer