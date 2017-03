ZIB 2

Das Problem in Europa mit türkischen Wahlkampfauftritten

Per Gesetz will Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich verhindern. Gast im Studio ist der Türkeiexperte Cengiz Günay (Österreichisches Institut für Internationale Politik), live zugeschaltet ist ORF-Türkeikorrespondent Jörg Winter.