Seitenblicke

*Die Goldene Kamera in Hamburg /*Neue Paarungen bei den Dancing Stars und ein folgenschwerer Fehltritt

*Die Goldene Kamera in Hamburg

Wenn zur Galanacht der Goldenen Kamera nach Hamburg geladen wird, passiert was Großartiges: Das FILM&TV&ENTERTAINMENT-Deutschland versammelt sich an einem Ort und feiert in Begleitung von internationalen Topstars, von denen auch fast alle echt waren.