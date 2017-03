heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

In der Nacht auf Samstag hat ein Hoverboard einen Brand in der Donaustadt ausgelöst. Das Gerät dürfte im Kinderzimmer in der Ladestation explodiert sein. Verletzt wurde zum Glück niemand. Immer wieder hört man von explodierenden Akkus, die einen Brand auslösen. Doch warum passiert das trotz ständiger Verbesserungen dieser Energiespender? Benedict Feichtner will wissen, warum und wieso Akkus überhitzen können.

Starke Frauen am Land

Wir stellen in der Woche rund um den Weltfrauentag am 8. März einige besondere Frauen in den Mittelpunkt. Frauen, die trotz widriger Umstände immer noch ihr Geschäft am Leben halten und so auch einen wichtigen Beitrag zum Leben in den Gemeinden am Land leisten.

Da ist die 76-jährige Greißlerin aus dem südlichen Burgenland, die ihren Laden trotz Konkurrenz großer Geschäfte seit mehr als fünfzig Jahren betreibt.