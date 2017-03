Die Barbara Karlich Show Glücksfall? Ich habe geerbt

Kurto, 50, Medienbeobachter und Autor in Wien,

lebt seit 28 Jahren in einer Wohngemeinschaft und teilt sich ein Auto mit sechs anderen. Er sagt: "Erben ist ungerecht. Und wenn schon geerbt wird, dann solle man dieses Erbe für soziale Zwecke verwenden." Kurto macht das selbst auch so. Seinen Erbanteil am Elternhaus verteilt er an Menschen, die es nötig brauchen. Kurto setzt sich für eine Basis-Erbschaft für alle ein. "Jeder 18-Jährige soll 100.000 Euro Startgeld bekommen und damit die gleichen Voraussetzungen haben", sagt er. Das Geld dafür will er aus allen Erbschaften lukrieren.