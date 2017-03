Grand Hotel Ein Zimmer für Maria Santos

Obwohl Doña Teresa all ihr Gewicht in die Waagschale wirft, um Andrés vor dem Schafott zu retten, besitzt sie nicht mehr so viel gesellschaftlichen Einfluss wie gehofft. Andrés wird schuldig gesprochen und soll schon tags darauf hingerichtet werden. In einem mit Martas Kleidern ausstaffierten Zimmer suchen Diego schmerzhafte Erinnerungen an seine erste Ehe heim. Alfredo erfährt, dass seine Frau ihm untreu ist. Indes nimmt Alicia all ihren Mut zusammen, um Julio ein verstörendes Geständnis zu machen.