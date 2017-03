ZIB

Die Diskussionen mit der Türkei beschäftigen heute auch die EU-Außenminister in Brüssel / Die Grünen fordern eine innenpolitische Entscheidung zum Thema türkische Wahlkampfauftritte in Österreich / Dazu eine Live-Schaltung nach Brüssel / Peugeot kauft Opel / Die Regierung diskutiert Unternehmensbeteiligungen der Republik / In Frankreich will Alain Juppé nun doch nicht statt Francois Fillon kandidieren / Die OMV kauft einen Anteil eines der größten Gasfelder in Sibirien / Kriminalitätsstatistik 2016 / „Certain Women“: Frauen-Episoden-Film