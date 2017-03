Zeit im Bild

Die Kriminalität ist in Österreich um knapp 4% gestiegen, am stärksten in Salzburg, dazu eine Analyse / Es wird kein EU weites Wahlwerbungsverbot für türkische Politiker geben / Suche nach einer Nachfolgerin für Sabine Oberhauser / Krisentreffen der französischen Konservativen in Paris, dazu eine Schaltung / Peugeot Konzern kauft Opel von General Motors / Die OMV kauft sich in Russland bei der Gazpromp ein / Trainspotting 2 - 20 Jahre später läuft in den Kinos an