Vor mehr als sechzig Jahren, in der kurzen Zeit zwischen der Pogromnacht und Kriegsausbruch, standen tausende jüdische Eltern vor der Entscheidung, ihre Kinder aus Österreich fortzuschicken, ungeschützt, in ein fremdes Land, zu fremden Menschen, oder sie bei sich zu behalten, wissend, dass sie sie nicht schützen konnten. Zehntausend Eltern entschieden sich für die Trennung, im Bewusstsein, dass sie ihre Kinder vielleicht nie wieder sehen würden.

Die österreichische Schriftstellerin, Regisseurin und feministische Filmpionierin Käthe Kratz feierte heuer am 24. Jänner ihren 70. Geburtstag. In ihrem bereits 2003 entstandenen Dokumentarfilm "Vielleicht hab ich Glück gehabt" erzählt sie die Geschichten von Flüchtlingen damals und heute: drei jüdischen Emigrantinnen, die 1938/39 mit einem Kindertransport Österreich gerade noch rechtzeitig verlassen konnten; zwei äthiopischen Mädchen, einem Jungen aus Marokko und einem aus Moldawien, die erst vor kurzer Zeit ihre Heimat ebenfalls verlassen mussten.

Wie haben die damaligen Kinder ihre Trennung erlebt? Und wie sehen sie dieses Erlebnis heute, sechzig Jahre danach? Wie leben unbetreute Flüchtlingskinder im gegenwärtigen Österreich? Und wie leben ihre in der alten Heimat gebliebenen Eltern?



Die einen am Abend eines langen Lebens, blicken zurück und erinnern sich, noch immer gezeichnet von den Erlebnissen der Kindheit. Die anderen stehen erst am Beginn ihres Weges, obwohl sie schon in Schiffen und Containern, in Flugzeugen und Nachtmärschen durch die halbe Welt gezogen sind.