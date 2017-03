Aufgetischt am Sonntag Die Kalkalpen

Das Unbändige in der Natur, das Bizarre in den Formen und die Erinnerung an das Ungezähmte in uns selbst. Die Kalkalpen sind ein Experimentierfeld, das es zu bewahren und gleichzeitig zu verteidigen gilt.

Gemeinsam mit Förster Michael Kirchweger wird die Kernzone des Nationalparks erforscht. Wir treffen auf Menschen, die am Übergang von der Naturlandschaft zur Kulturlandschaft leben, wie der Bauer und Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger.



Quellen und Bäche haben den Nationalpark an seiner Oberfläche geprägt. Gekocht wird von Angela Ahrer im traditionellen Kirchenwirt in Großraming.



Ein Satz des Schriftstellers Edward Abbey begleitet die Begegnungen: „Aber die Liebe zur Wildnis ist mehr als ein Hunger nach dem, was außerhalb unseres Einflussbereichs liegt; sie ist ein Ausdruck der Loyalität zur Erde...“