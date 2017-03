Zurück zur Natur Weitersfelden

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag im Herzen der Mühlviertler Alm. Hier in Weitersfelden leben Menschen wie Franziska Winder, die in den letzten 40 Jahren ihre Hinterglas-Ikonen-Malerei perfektioniert hat. Hier wirken Menschen wie Walter Punkenhofer, der mit findigen Ideen, wie dem Wollbad, Weitersfelden zum Schafwollzentrum des Mühlviertels gemacht hat. Der Hotelier, Gastwirt, Koch und Wanderführer Franz Rockenschaub zeigt, wie das Traditionsgericht "Gebackene Fleischknödel" zubereitet wird. Und hier lebt der letzte Schaufelhacker Oberösterreichs. Am Hof von Sepp Mitmannsgruber pflegt man diese traditionelle Handwerkskunst seit vielen Generationen.

Schafwollexperte - Walter Punkenhofer In den Wolltherapieräumen von Walter Punkenhofer kann man ein Wollbad nehmen und wird anschließend mit Schafmilchöl eingerieben. Außerdem gibt es im "Wollness"-Haus Produkte aus Schafwolle zu kaufen, wie zum Beispiel Matratzen. Die minderwertige Schafwolle presst Walter Punkenhofer gmeinsam mit seinem Schwager zu "Wollets". Mit diesen Pellets lässt sich der Garten düngen.



Hinterglasikonen-Malerin - Franziska Winder Jeder in Weitersfelden kennt das Weihnachtsmuseum von Franziska Winder, das sie im ehemaligen Wohnzimmer ihres Hauses eingerichtet hat. Sie hält es das ganze Jahr offen. Franziska Winder ist nicht nur eine leidenschaftliche Sammlerin, sondern auch Hinterglas-Ikonen-Malerin. Begonnen hat sie damit, als ihre Kinder klein waren und sie ihren Beruf als kaufmännische Angestellte nicht mehr ausübte.





Holzhandwerker - Josef Mitmannsgruber Josef Mitmannsgruber ist der letzte Schaufelmacher in Oberösterreich. Aus einem Stück Holz stellt er eine Universalschaufel her, die sich sowohl für das Getreide als auch für den Schnee eignet. Bis zu 50 Jahre ist so eine Schaufel haltbar.

Josef Mitmannsgruber betreibt eine klassische Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen, Hühnern, Getreide und Wald. Dass er seine Familie mit seinen eigenen Bioprodukten versorgen kann, ist ihm sehr wichtig.

Im Winter widmet er sich in seiner Holzwerkstatt dem traditionellen bäuerlichen Handwerk.



Gastwirt - Franz Rockenschau Franz Rockenschau hat aus dem renovierungsbedürftigen Gasthaus in Liebenau ein kleines "Wohlfühl-Hotel" mit Sauna und Dampfbad gemacht. Nicht nur bei der Einrichtung auch in der Küche setzt er auf Regionalität. Am liebsten kocht er typisch Mühlviertler Gerichte wie Gebackene Fleischknödel oder Blunz‘nknödel.



