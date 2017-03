Zurück zur Natur Weitersfelden

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag im Herzen der Mühlviertler Alm. Hier in Weitersfelden leben Menschen wie Franziska Winder, die in den letzten 40 Jahren ihre Hinterglas-Ikonen-Malerei perfektioniert hat. Hier wirken Menschen wie Walter Punkenhofer, der mit findigen Ideen, wie dem Wollbad, Weitersfelden zum Schafwollzentrum des Mühlviertels gemacht hat. Der Hotelier, Gastwirt, Koch und Wanderführer Franz Rockenschaub zeigt, wie das Traditionsgericht "Gebackene Fleischknödel" zubereitet wird. Und hier lebt der letzte Schaufelhacker Oberösterreichs. Am Hof von Sepp Mitmannsgruber pflegt man diese traditionelle Handwerkskunst seit vielen Generationen.