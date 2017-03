Gleich zu Reisebeginn konnte Karl Ploberger einen besonderen Gast für die Tea Time gewinnen: Die britische Bestseller-Autorin Rosamund Pilcher verrät im Interview ihre Lieblingsblume.

Erste Station der Reise ist die schottische Hauptstadt Edinburgh mit seiner prächtigen Burg und dem „Royal Botanic Garden“. Dieser wurde 1670 zur Kultivierung pharmazeutisch nutzbarer Pflanzen angelegt, heute ist er 30ha groß. Seine royale Bezeichnung erhielt er von Prinz William III. Gartenführer David Afflek erklärt die Bedeutung des Gartens mit seiner Pflanzenvielfalt, 1/14 aller Pflanzen der Welt befinden sich in diesem Garten! Unbedingt besuchen sollte man das 22m hohe, 1830 erbaute viktorianische Glashaus. Es ist das höchste Großbritanniens und beherbergt u.a. auch die Seerose Victoria Amazonica, die ein Gewicht von bis zu 60kg tragen kann.



In „Newcastle upon Tyne“ inmitten saftig grüner Wiesen mit weidenden Schafen liegt die historische Gartenanlage von Belsay. Dieser Park ist eine spannende Kombination aus Herrenhaus in griechischem Stil, Steinbruchgarten und alter Burg. Berühmt ist Belsay für seine Rhododendrensammlung mit mehr als 100 Farben, einerseits Züchtungen, andererseits artenreine Sorten. Chefgärtnerin Jo Harrigan schätzt, dass es hier an die 1000 Rhododendrenarten gibt.

Der neueste Gartentrend in England ist der Kiesgarten und solch einen besucht Karl Ploberger bei Heather Russel. Sie hat aus dem Nichts heraus dieses Gartenparadies geschaffen, ein Landhausgarten mit unzähligen ausgefallenen Pflanzen und vielen Schotter- und Kieswegen.