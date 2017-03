Heimat Fremde Heimat Heimat Fremde Heimat

Der 8.März wird weltweit als Frauentag gefeiert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen Frauen in Europa und den USA auf die Straße. Sie forderten faire Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht ein. Doch in der späteren Zeit des Nationalsozialismus kam es zu einem drastischen Rückschritt der weiblichen Rolle. Erst in den 70er Jahren wurden die Frauen in Österreich den Männern gesetzlich gleichgestellt. Aber auch Migrantinnen brachten nicht nur ihre Arbeitskraft sondern auch ihre Kämpfe gegen patriarchale Strukturen innerhalb der Community mit ins Land - Ajda Sticker berichtet.