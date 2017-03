Aufgewachsen in einer Welt, in der die vollkommene Unterwerfung der Frauen – auch mit Gewalt - normal ist, führt Zineb wie viele Marokkanerinnen ihrer Generation jahrelang ein Doppelleben: Ihr Privatleben – und jenes, in dem sie das gesellschaftlich erwünschte Bild aufrecht erhalten muss. Bis sie beschließt, sich nicht mehr um ihren Ruf zu kümmern und sich öffentlich politisch engagiert.

Im Arabischen Frühling 2011 kann die junge Frau monatelang nicht auf die Straße, also berichtet sie im Internet über den grausamen Alltag in ihrem Land - über die Angst und Unterdrückung, über die Toten auf den Straßen, über Gewalt und Folter. Nach der Wahl der Islamistischen Regierung im November kann Zineb aus politischen Gründen nicht mehr als Journalistin arbeiten. Sie fürchtet nach Drohungen der Islamisten, der Regierung und des Geheimdienstes um ihr Leben und beschließt Marokko zu verlassen. Als "writer in residence" beginnt sie für "Charlie Hebdo" in Paris zu arbeiten, wo ihre Arbeit geschätzt wird. Das erste Mal in ihrem Leben kann die Journalistin und Bloggerin schreiben ohne zensuriert zu werden und so sowohl ihre Arbeit als auch ihre Überzeugungen an die Öffentlichkeit bringen.