Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Frauenrechte

Am kommenden Mittwoch, dem 8. März, ist der internationale Frauentag. Ursprünglich eine Idee von marxistischen Frauen, die sich um 1910 auch für die Einführung des Frauenwahlrechts eingesetzt haben, ist der 8. März im Jahr 1975 auch von der UNO zum internationalen Frauentag erklärt worden. In rund 25 Staaten der Erde ist er gesetzlicher Feiertag. Heute soll er vor allem Bewusstsein schaffen, dass Frauen in vielen Bereichen nach wie vor diskriminiert werden, sei es Kinderheirat in Entwicklungsländern, sei es gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder zu wenig Frauen in Führungspositionen in den Industriestaaten Europas. Auch in Wirtschaft und Politik in Österreich ist das männliche Geschlecht vorherrschend. Dagmar Wohlfahrt beleuchtet die Situation der Frauen in unserem Land und geht der Frage nach, warum so wenige Frauen im Parlament vertreten sind.



Dazu im Studio:Nationalratspräsidentin Doris Bures