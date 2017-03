Zum Weltfrauentag am 8.3.:

Früher war das Winzergewerbe den Männern vorbehalten, immerhin war Weintrinken ein männliches Vergnügen. Doch seit geraumer Zeit finden auch Frauen ihre Berufung im Weinbau. Auch im Burgenland wollen immer mehr junge Winzerinnen mit ihrem Wein von sich reden machen. Etwa die Rennersistas aus Gols, die von der Mode zum Wein gekommen sind und jetzt die Weinwelt gehörig durcheinanderwirbeln. Genauso wie Pia Pfneisl aus Deutschkreutz und Yvonne Wacholder aus Burg am Eisenberg. Wohin die Reise gehen könnte, lässt sich am Bespiel Heidi Schröck - Weinkönigin 1973 - ablesen. Sie ist mit ihren Süßweinen auf der ganzen Welt vertreten und freut sich über weiblichen Nachwuchs in der Branche.