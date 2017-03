Der Verkauf des Klosters Kaltenthal scheint in trockenen Tüchern zu sein. Das Schicksal der Schwestern ist damit besiegelt, da lässt Professor Baierlein - ein Experte für Höhlenmalerei - mit einer verblüffenden Nachricht aufhorchen: Offenbar sind die unterirdischen Malereien im Kloster keinesfalls so alt wie ursprünglich angenommen. Während die Schwestern überglücklich sind über die Chance, ihr Zuhause nun doch nicht aufgeben zu müssen, stürzt die Meldung Bürgermeister Wöller in eine tiefe Sinnkrise.

Hauptdarsteller Janina Hartwig (Hanna Jakobi)

Fritz Wepper (Wolfgang Wöller)

Nina Hoger (Oberin Theodora)

Karin Gregorek (Felicitas Meier)

Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt)

Mona Seefried (Dr. Wohlschlegel)

Regie Dennis Satin

Drehbuch Jürgen Werner

Kamera Sven Kristen

Musik Philipp Fabian Kölmel