Wohndesign und Hüttenzauber - Wohnen im Neusiedler See

Der Neusiedler See ist nicht nur Lebensraum seltener Tier- und Vogelarten, er ist seit jeher auch ein Wohnparadies für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Manchen ist ihr Segelboot ein zweites Zuhause, anderen eine mehr oder weniger komfortable Holzhütte im Schilf. Geradezu luxuriös muten hingegen jene Häuser an, die in den letzten Jahren im Bereich des Seebades von Neusiedl am See entstanden sind. Die traditionellen Streckhöfen nachempfundenen Pfahlbauten verfügen über Terrasse, Swimming Pool, Bootsanlegeplatz und Parkplatz. Tatjana Berlakovich und Koloman Watzek zeigen Menschen mit Wohnsitz am oder im Wasser und liefern ein kontrastreiches Bild von aktuellen Lebens- und Wohnformen am Neusiedler See.