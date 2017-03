Seitenblicke Weekend

*Die Oscars und die Modewoche

*Seitenblicke weltweit - präsentiert von Alexander Hofer. War das eine Oscar-Verleihung! In die Filmgeschichte wird dieser Abend in LA sicher eingehen und Kollegen Christian Reichhold aus mehreren Gründen in Erinnerung bleiben. Er hat für die Seitenblicke die letzten Tage in Hollywood verbracht und stellt in unserem Wochenrückblick nicht nur viele Stars vor, sondern auch jene beiden Herrschaften, die seit Sonntagnacht eher unfreiwillig ins Scheinwerferlicht getreten sind. Einen zweiten Abstecher machen wir zur Modewoche nach Milano.