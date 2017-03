Bei Vera Russwurm zu Gast: Susanne Juhnke: Die Witwe von Harald Juhnke erinnert in einem Buch an ihren Mann Horst Joachimbauer: Schicksal als Chance. Nach einer schweren Krebserkrankung krempelte er sein Leben um. Ingrid Wamprechtshammer und Peter Mairinger: Nach 50 Jahren mit seiner Jugenliebe wieder vereint

Fast 35 Jahre waren Harald Juhnke und Susanne verheiratet, bis der beliebte Schauspieler und Entertainer 2005 nach langer Krankheit verstarb. Ihre Erinnungen an den Mann, mit dem sie ihr Leben in guten und schweren Zeiten geteilt hat, hat Susanne Juhnke in einem Buch aufgeschrieben: "Was bleibt, ist die Liebe – Wie ich meinen Mann an das Vergessen verlor".