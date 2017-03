Der Bulle von Tölz - Liebesleid Flower Power in Bad Tölz!

Durch den beschaulichen, winterlich verschneiten oberbayerischen Kurort weht in dieser Bulle-Folge der freiheitliche Geist der 68er, denn Berghammer Benno ( Ottfried Fischer ) hat es mit einer ziemlich liebestollen Landkommune zu tun, die unter der Fuchtel des selbstverliebten Gurus Klaus Engelmann - herrlich selbstironisch von Schauspielstar Mathieu Carrière ("Der junge Törless"; "Die flambierte Frau") gespielt - ihr friedlich-frivoles Unwesen treibt.

Inhalt

Als Britta Aumüller, Sekretärin des Bauunternehmers Zechl, bei Wachtmeister Pfeiffer einen Diebstahl melden will, bricht sie auf dem Kommissariat plötzlich zusammen. Die Frau stirbt an den Folgen einer Vergiftung. Erste Ermittlungen führen Benno und Sabrina auf den Hof, den Britta gemeinsam mit zwei Frauen und einem Mann in Form einer Landkommune bewohnt hat. Dabei wird schnell klar, dass zwischen den Kommunarden einiges im Argen liegt: Eifersucht und Misstrauen trüben die alten Ideale.