Die Barbara Karlich Show Ich muss als Singlefrau auf nichts verzichten

Matthias, 84, Baumeister in Pension aus Salzburg,

ist ebenfalls Single, doch er wünscht sich sehnlich eine Partnerin, mit der er sein Leben teilen und noch einige schöne Jahre genießen kann. "Alleinsein ist für mich schrecklich, vor allem am Sonntag, wenn alle Geschäfte geschlossen haben. Wochentags kann ich wenigstens mit dem Auto von Geschäft zu Geschäft fahren - auch wenn ich gar nichts brauche. So komme ich unter die Leute." Matthias fährt zwar gerne mit dem Auto, aber seine Partnerin sollte in der Nähe wohnen. "Sie sollte im Raum Salzburg zuhause sein, damit ich nicht bis nach Wien oder Niederösterreich fahren muss. Außerdem sollte sie agil sein und nicht zu stark und auch nicht zu alt, denn das bin ich selber."