Paul Kemp - Alles kein Problem Kindeswohl

Anwalt Schober gibt einen außergewöhnlichen Fall an Paul ab. Ein Mann will die Herausgabe des Babys einklagen, das die Schwester seiner Frau, liiert mit einem windigen Musiker, für diese als Leihmutter ausgetragen hat und nun nicht hergeben will. Nach und nach stößt Paul in eine dubiose Viererbeziehung vor, in der jeder seine wahren Interessen verheimlicht. Durch die wiederholte Zurückweisung durch Paul tief gekränkt, beginnt Lisa ein böses Spiel mit Luis, indem sie diesem sagt, dass Paul ihr nachsteigt. Lisa kennt Luis' Eifersucht.



Probleme hat auch Hermann mit der Vorstellung, dass er demnächst Pauls Mutter über die Schwelle tragen muss. Und als leibhaftiges Problem steht plötzlich Pauls ehemaliger Kompagnon Mark im Stiegenhaus und erklärt, wie er den Schuldenberg angehäuft hat.