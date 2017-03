heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Energiesparmesse Wels

Marvin Wolf meldet sich von der ORF-Bühne in der Halle 1 der Welser Messe mit einem breiten Spektrum an Themen rund um Nachhaltigkeit und Energiesparen. Vorgestellt wird unter anderem ein Wohnmobil der besonderen Art, es geht ferner um neue Baustoffe und um die richtige Beleuchtung. Breiter Raum wird auch dem Themenkreis Regionalität und gesundes Essen eingeräumt.



Die Aufzeichnung vor Publikum beginnt um 12.00 Uhr, Interessierte „Heute konkret“ – Zuseherinnen und Zusehern erwartet auch in diesem Jahr ein Blick hinter die Kulissen der Sendung und ein Treffen mit Moderator und Sendungsmachern.